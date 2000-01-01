Безрукова Бэлла Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова Бэлла Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1970

Сын: Безруков Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Безруков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безрукова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Безруков Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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