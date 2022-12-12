Пожарский Николай Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожарский Николай Митрофанович

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Место рождения

Клин, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.05.1899

Дата смерти

12.09.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Клин, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1917
Клин, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.09.1945
Москва, город федерального значения Москва
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