Суевалова Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1920
Дата смерти13.05.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1920
Отец: Суевалов Сергей
Рождение ребёнка
13.12.1944
Сын: Ердяков Леонид Никонорович
Отец ребёнка: Ердяков Никонор
Рождение ребёнка
30.09.1956
Дочь: Новгородцева Александра Вячеславовна
Отец ребёнка: Смертин Вячеслав иванович
Место жительства
Неизвестно
Боровица, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.05.2003