Суевалова Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суевалова Ксения Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1920

Дата смерти

13.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1920

Отец: Суевалов Сергей

Мать: Суевалова Ксения Аллеевна

Рождение ребёнка
13.12.1944

Сын: Ердяков Леонид Никонорович

Отец ребёнка: Ердяков Никонор

Рождение ребёнка
30.09.1956

Дочь: Новгородцева Александра Вячеславовна

Отец ребёнка: Смертин Вячеслав иванович

Место жительства
Неизвестно
Боровица, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.05.2003
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