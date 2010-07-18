Буренин Анатолий 18.06.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буренин Анатолий

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Место рождения

Салават, город Салават, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.06.1947

Дата смерти

18.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
18.07.2010
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан

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