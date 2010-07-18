Буренин Анатолий
Место рождения
Дата рождения18.06.1947
Дата смерти18.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.07.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно