Ходаков Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходаков Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1950

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

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Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1950

Отец: Ходаков Павел Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
21.07.1982

Сын: Ходаков Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Николаевна

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