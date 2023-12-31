Ходаков Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1950
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1950
Отец: Ходаков Павел Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
21.07.1982
Сын: Ходаков Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Николаевна