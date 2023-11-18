Мельникова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиОколо 2010
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Мельников Погиб на войне
Мать: Секерина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ? Владимирович
Отец ребёнка: Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир
Смерть
Около 2010