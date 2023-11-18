Мельникова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова Нина

Мельникова Нина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Около 2010

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Мельников Погиб на войне

Мать: Секерина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? Владимирович

Отец ребёнка: Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

Смерть
Около 2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.