Дубасова Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.09.1934
Дата смерти11.08.1921
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1921
Ясная Поляна, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.09.1956
Дочь: Кириченко Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Павлович
Морозово, Шадринский уезд, Пермская губерния