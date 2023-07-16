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Дубасова Галина Васильевна

Место рождения

Дубасова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

03.09.1934

Дата смерти

11.08.1921

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1934

Отец: Дубасов Василий Николаевич

Мать: Бугуева Екатерина Яковлевна

Дубасова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Михаил Павлович

Смерть
11.08.1921
Ясная Поляна, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.09.1956

Дочь: Кириченко Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Павлович

Морозово, Шадринский уезд, Пермская губерния

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