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Алексей Антонов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Вычислено 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Антон Яковлев

Мать: Агафья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ребенок
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Причина смерти: «от грудной болезни» | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1597 (1832-1841) | Метрические книги огородицерождественской ц. вотчины над... Показать все
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