Александров Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти17.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С по 17.12.1941
Род войск: Стрелковые войска Воинское звание: Красноармеец Призван Илекским РВК. Звание – красноармеец. Должность – стрелок. На момент гибели cлужил в составе 234 стрелкового полка 179 стрелковой диви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
17.12.1941
Причина смерти: Погиб | Место захоронения - Калининская область, Каменский район, деревня Вяхири. Сейчас – Тверская область, Селижаровский район. Примерные координаты - 56.824008, 33.708914 https://ya... Показать все