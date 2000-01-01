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Александров Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

17.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С по 17.12.1941
Род войск: Стрелковые войска Воинское звание: Красноармеец Призван Илекским РВК. Звание – красноармеец. Должность – стрелок. На момент гибели cлужил в составе 234 стрелкового полка 179 стрелковой диви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
17.12.1941
Причина смерти: Погиб | Место захоронения - Калининская область, Каменский район, деревня Вяхири. Сейчас – Тверская область, Селижаровский район. Примерные координаты - 56.824008, 33.708914 https://ya... Показать все
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