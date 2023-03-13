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Мавринъ Иванъ

Место рождения

Орловка, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Мавринъ Яковъ Никифоровъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маврина Елизавета Григорьева

Рождение ребёнка
1752

Сын: Мавринъ Василий

Мать ребёнка: Маврина Елизавета Григорьева

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Маврина) Настасья

Мать ребёнка: Маврина Елизавета Григорьева

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Маврина) Прасковья

Мать ребёнка: Маврина Елизавета Григорьева

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