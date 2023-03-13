Мавринъ Иванъ
Место рожденияОрловка, Арзамасский уездъ
Дата рождения1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Мавринъ Яковъ Никифоровъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Сын: Мавринъ Василий
Мать ребёнка: Маврина Елизавета Григорьева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Маврина) Настасья
Мать ребёнка: Маврина Елизавета Григорьева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Маврина) Прасковья
Мать ребёнка: Маврина Елизавета Григорьева