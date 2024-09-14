Бондаренко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Мать ребёнка: Гатчина(Сейчас Санкт Петербург) (Торопова (Костюкова)) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Гатчина(Сейчас Санкт Петербург) (Торопова (Костюкова)) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гатчина(Сейчас Санкт Петербург) (Торопова (Костюкова)) Галина

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