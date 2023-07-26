Лебедева Серафима Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1932
Сын: Лебедев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.04.1938
Дочь: Тягина (Лебедева) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.03.1940
Сын: Лебедев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно