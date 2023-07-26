Лебедева Серафима Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Серафима Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1932

Сын: Лебедев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.04.1938

Дочь: Тягина (Лебедева) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.03.1940

Сын: Лебедев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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