Ледков Гаврил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Ледков Павел
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ледков Василий
Мать ребёнка: ?
Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ледков Иван
Мать ребёнка: ?
Архангельская обл., Ненецкий НО, Нижне-Печорский р-н
Рождение ребёнка
29.11.1929
Дочь: Ноготысая Мария
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1935
Сын: Ледков Николай
Мать ребёнка: Ледкова Елена
Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ледков Фёдор
Мать ребёнка: Ледкова Елена
Рождение ребёнка
04.03.1935
Дочь: Андреева Евдокия
Мать ребёнка: Ледкова Елена
Рождение ребёнка
29.05.1937
Сын: Ледков Константин
Мать ребёнка: Ледкова Елена
Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
1939
Сын: Ледков Владимир
Мать ребёнка: Ледкова Елена
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ледков Ефим
Мать ребёнка: Ледкова Елена
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Альбина
Мать ребёнка: Ледкова Елена
Рождение ребёнка
1947
Сын: Ледков Александр
Мать ребёнка: Ледкова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ледков Никита
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1964
Похороны
Неизвестно