Ледков Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледков Гаврил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Ледков Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ледков Василий

Мать ребёнка: ?

Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
1925

Сын: Ледков Иван

Мать ребёнка: ?

Архангельская обл., Ненецкий НО, Нижне-Печорский р-н
Рождение ребёнка
29.11.1929

Дочь: Ноготысая Мария

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Между 1930 и 1935

Сын: Ледков Николай

Мать ребёнка: Ледкова Елена

Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
1930

Сын: Ледков Фёдор

Мать ребёнка: Ледкова Елена

Рождение ребёнка
04.03.1935

Дочь: Андреева Евдокия

Мать ребёнка: Ледкова Елена

Рождение ребёнка
29.05.1937

Сын: Ледков Константин

Мать ребёнка: Ледкова Елена

Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
1939

Сын: Ледков Владимир

Мать ребёнка: Ледкова Елена

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ледков Ефим

Мать ребёнка: Ледкова Елена

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Альбина

Мать ребёнка: Ледкова Елена

Рождение ребёнка
1947

Сын: Ледков Александр

Мать ребёнка: Ледкова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ледков Никита

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1964
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Похороны
Неизвестно
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
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