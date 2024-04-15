Карпенко Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9P-G?i=684&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.03.1904 ст.
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Карпенко Петр Евдокимович
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQD-V?i=792&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
07.09.1907 ст.
Иван Евдокимович Головченко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно