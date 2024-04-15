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Карпенко Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Муж: Карпенко Петр Евдокимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9P-G?i=684&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.03.1904 ст.

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Карпенко Петр Евдокимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQD-V?i=792&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
07.09.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Евдокимович Головченко
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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