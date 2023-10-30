Егоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1821

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иванов Егор

Мать: Еремеева Елена

Смерть
После 1821
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