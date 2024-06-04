Чирков Константин (Костка) Артемьев
Место рожденияпоч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1663
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663
Отец: Чирков Артемий (Артюшка) Юдин
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678