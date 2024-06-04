Чирков Константин (Костка) Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Константин (Костка) Артемьев

Место рождения

поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1622 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663

Отец: Чирков Артемий (Артюшка) Юдин

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678

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