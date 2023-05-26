Просвирина (Коломенцева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирина (Коломенцева) Татьяна Александровна

Место рождения

Криуша, Панинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.08.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1954

Отец: Коломенцев Александр

Мать: Коломенцева Наталья

Криуша, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просвирин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Технерядова (Кипина) Оксана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.03.1986

Дочь: Яурова (Просвирина) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Просвирин Николай Николаевич

Каменно-Верховка, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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