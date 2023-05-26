Просвирина (Коломенцева) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения20.08.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1954
Отец: Коломенцев Александр
Мать: Коломенцева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Технерядова (Кипина) Оксана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.03.1986
Дочь: Яурова (Просвирина) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Просвирин Николай Николаевич
Каменно-Верховка, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно