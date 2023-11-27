Мельников Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гучетль Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Шаова Айшет Галимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Олег Григорьевич
Мать ребёнка: Шаова Айшет Галимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Шаова Айшет Галимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Шаова Айшет Галимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаова Айшет Галимовна
Смерть
Неизвестно