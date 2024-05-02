Иванова Марина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Марина Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Мия Ильинична

Отец ребёнка: Иванов Илья Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Изабелла Ильинична

Отец ребёнка: Иванов Илья Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Лея Ильинична

Отец ребёнка: Иванов Илья Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Илья Ильич

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