Иванова Марина Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Мия Ильинична
Отец ребёнка: Иванов Илья Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Изабелла Ильинична
Отец ребёнка: Иванов Илья Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Лея Ильинична
Отец ребёнка: Иванов Илья Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Илья Ильич