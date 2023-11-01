Юсупов Ильфат Рифатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.2010
Дочь: Юсупова Зарина Ильфатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.2012
Дочь: Юсупова Самина Ильфатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности