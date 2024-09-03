Болваненко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болваненко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болваненко Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Болваненко Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болваненко Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
27.05.1960

Сын: Болваненко Иван Иванович

Мать ребёнка: Болваненко Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
09.05.1964

Сын: Болваненко Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Болваненко Надежда Васильевна

Смерть
Неизвестно

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