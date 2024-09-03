Болваненко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болваненко Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Болваненко Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1960
Мать ребёнка: Болваненко Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
09.05.1964
Сын: Болваненко Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Болваненко Надежда Васильевна
Смерть
Неизвестно