(Оверина) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оверина) Екатерина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1983

Отец: Оверин Константин Михайлович

Мать: Оверина Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
07.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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