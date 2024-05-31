Кобелев Михаил Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобелев Алексей Григорьев
Мать: Степанида Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобелева Параскева Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобелева Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно