Кобелев Михаил Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелев Михаил Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобелев Алексей Григорьев

Мать: Степанида Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобелева Параскева Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобелева Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобелев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

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