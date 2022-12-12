Братолюбова (Пушкина) Пелагея Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братолюбова (Пушкина) Пелагея Григорьевич

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Место рождения

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

26.09.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1874 ст.

Отец: Григорий Васильевич

Мать: Иулиания Косьмина

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
27.?.1896 ст.

Сын: Братолюбов Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1900 ст.

Дочь: Гончарова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1903 ст.

Сын: Братолюбов Тимофей Игнатьевич

Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1909 ст.

Дочь: Агрипина Игнатьевна

Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.

Сын: Братолюбов Стефанн Игнатьевич

Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
28.?.1913 ст.

Дочь: Устиния Игнатьевна

Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1916 ст.

Сын: Братолюбов Филипп Игнатьевич

Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Братолюбов Игнатий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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