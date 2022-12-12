Братолюбова (Пушкина) Пелагея Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1874 ст.
Отец: Григорий Васильевич
Мать: Иулиания Косьмина
Рождение ребёнка
27.?.1896 ст.
Сын: Братолюбов Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
25.07.1900 ст.
Дочь: Гончарова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
20.01.1903 ст.
Сын: Братолюбов Тимофей Игнатьевич
Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
15.06.1909 ст.
Дочь: Агрипина Игнатьевна
Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
12.09.1912 ст.
Сын: Братолюбов Стефанн Игнатьевич
Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
28.?.1913 ст.
Дочь: Устиния Игнатьевна
Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
12.11.1916 ст.
Сын: Братолюбов Филипп Игнатьевич
Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Братолюбов Игнатий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно