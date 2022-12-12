Федин Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедин Андрей Викторович

Федин Андрей Викторович

avatar

Место рождения

Усть-Каменогорск

Дата рождения

Около 14.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.12.1979

Отец: Федин Виктор Андреевич

Мать: Федина Екатерина Спиридоновна

Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
08.01.2009

Сын: Федин Егор Андреевич

Мать ребёнка: Мамаева Евгения Юрьевна

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.2020

Сын: Федин Степан Андреевич

Мать ребёнка: Щеголенкова Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
01.09.2022

Дочь: Федина Устинья Андреевна

Мать ребёнка: Щеголенкова Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
01.09.2022

Сын: Федин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Щеголенкова Анастасия Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Евгения Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеголенкова Анастасия Евгеньевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close