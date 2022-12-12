Федин Андрей Викторович
Место рожденияУсть-Каменогорск
Дата рожденияОколо 14.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.12.1979
Усть-Каменогорск
Рождение ребёнка
08.01.2009
Сын: Федин Егор Андреевич
Мать ребёнка: Мамаева Евгения Юрьевна
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.2020
Мать ребёнка: Щеголенкова Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
01.09.2022
Дочь: Федина Устинья Андреевна
Мать ребёнка: Щеголенкова Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
01.09.2022
Мать ребёнка: Щеголенкова Анастасия Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Евгения Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно