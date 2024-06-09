Моисеенко Аким Степанович
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Моисеенко Филипп Акимович
Мать ребёнка: Моисеенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Моисеенко Михаил Акимович
Мать ребёнка: Моисеенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1888 ст.
Мать ребёнка: Моисеенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1890 ст.
Сын: Моисеенко Андрей Акимович
Мать ребёнка: Моисеенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1892 ст.
Сын: Моисеенко Степан Акимович
Мать ребёнка: Моисеенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Моисеенко Кирилл Акимович
Мать ребёнка: Моисеенко Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно