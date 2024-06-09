Моисеенко Аким Степанович 1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко Аким Степанович

Место рождения

Чоповичи, Житомирська область

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: Моисеенко Степан Романович

Мать: Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна

Чоповичи, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Моисеенко Филипп Акимович

Мать ребёнка: Моисеенко Анна Ивановна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Моисеенко Михаил Акимович

Мать ребёнка: Моисеенко Анна Ивановна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Моисеенко Аким Акимович

Мать ребёнка: Моисеенко Анна Ивановна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.10.1890 ст.

Сын: Моисеенко Андрей Акимович

Мать ребёнка: Моисеенко Анна Ивановна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Моисеенко Степан Акимович

Мать ребёнка: Моисеенко Анна Ивановна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Моисеенко Кирилл Акимович

Мать ребёнка: Моисеенко Анна Ивановна

Чоповичи, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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