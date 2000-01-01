Есакова Марфа Клименова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Есаков Иван Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Есаков Иван Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно