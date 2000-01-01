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Есакова Марфа Клименова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Есаков Иван Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Есаков Иван Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Есаков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Есаков Иван Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Иван Анисимович

Смерть
Неизвестно
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