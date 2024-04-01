Дыдырко Николай Кондратьевич
Место рожденияУкраина
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дыдырко Олег
Мать ребёнка: Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Педанова (Дыдырко) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дыдырко Всеволод Николаевич
Мать ребёнка: Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Дыдырко Игорь
Мать ребёнка: Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Львов (Дыдырко) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Чередник (Дыдырко) Христина
Мать ребёнка: Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно