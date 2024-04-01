Дыдырко Николай Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДыдырко Николай Кондратьевич

Дыдырко Николай Кондратьевич

avatar

Место рождения

Украина

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Дыдырко Кондратий Михайлович

Мать: Дыдырко Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыдырко Олег

Мать ребёнка: Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна

Черкассы, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Педанова (Дыдырко) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Дыдырко Всеволод Николаевич

Мать ребёнка: Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Дыдырко Игорь

Мать ребёнка: Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Львов (Дыдырко) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Чередник (Дыдырко) Христина

Мать ребёнка: Дыдырко (Бажанова) Ольга Николаевна

Черкассы, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.