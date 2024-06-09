Юрлова Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти12.01.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Юрлов Александр Александрович
Отец ребёнка: Юрлов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
11.08.1909
Дочь: Князева (Юрлова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Юрлов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Маркова (Юрлова) Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Юрлов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Юрлов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
23.09.1921
Сын: Юрлов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Юрлов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Юрлов Константин Александрович
Отец ребёнка: Юрлов Александр Алексеевич
Смерть
12.01.1960
Мечасово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область