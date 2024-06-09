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Юрлова Марфа Алексеевна

Место рождения

Пашутино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

12.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Алексей

Мать: не указана

Пашутино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрлов Александр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Юрлов Александр Александрович

Отец ребёнка: Юрлов Александр Алексеевич

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.08.1909

Дочь: Князева (Юрлова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Юрлов Александр Алексеевич

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Маркова (Юрлова) Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Юрлов Александр Алексеевич

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Юрлов Иван Александрович

Отец ребёнка: Юрлов Александр Алексеевич

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.09.1921

Сын: Юрлов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Юрлов Александр Алексеевич

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Юрлов Константин Александрович

Отец ребёнка: Юрлов Александр Алексеевич

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
12.01.1960
Мечасово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

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