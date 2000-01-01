Гуселетов Андрей Карпович
Место рожденияд. Бабье
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
д. Бабье
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Степановна
д. Бабье
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гуселетов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Степановна
д. Бабье
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Степановна
д. Бабье
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Дарья Степановна
д. Бабье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Степановна
Смерть
Неизвестно