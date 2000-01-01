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Гуселетов Андрей Карпович

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Место рождения

д. Бабье

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Гуселетов Карп Матвеевич

Мать: Гуселетова Елена Никифоровна

д. Бабье
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Степановна

д. Бабье
Рождение ребёнка
1885

Сын: Гуселетов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Степановна

д. Бабье
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Степановна

д. Бабье
Рождение ребёнка
1893

Сын: Гуселетов Егор Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Степановна

д. Бабье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Степановна

Смерть
Неизвестно
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