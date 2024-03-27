Кролевец Алексей
Место рожденияг. Новосибирск
Дата рождения1904
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Кролевец Сергей Дорофеич
Мать: Кролевец (Троян) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1931
Рождение ребёнка
21.01.1934
Смерть
1976