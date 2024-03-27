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Кролевец Алексей

Место рождения

г. Новосибирск

Дата рождения

1904

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кролевец Сергей Дорофеич

Мать: Кролевец (Троян) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кролевец (Кузнецова) Гита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кролевец (Кузнецова) Гита

Рождение ребёнка
23.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кролевец (Кузнецова) Гита

Рождение ребёнка
21.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кролевец (Кузнецова) Гита

Смерть
1976

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