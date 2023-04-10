Chiplakidi Panagiotis
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Chiplakov Павел Панайотович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Chiplakidi Georgios
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Chiplakova Феодосия Панайотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chiplakov Паника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chiplakov Лазарь
Смерть
Неизвестно