Краснов Трофим Андреев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1910 ст.
Дочь: Краснова Мария Трофимова
Мать ребёнка: Краснова Ольга Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1912
Мать ребёнка: Краснова Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова Ольга Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно