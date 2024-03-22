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Краснов Трофим Андреев

Место рождения

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1910 ст.

Дочь: Краснова Мария Трофимова

Мать ребёнка: Краснова Ольга Иванова

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Краснов Василий Трофимов

Мать ребёнка: Краснова Параскева Иванова

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Ольга Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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