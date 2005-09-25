Шелементьев Георгий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелементьев Георгий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2005

Отец: Шелементьев Евгений Владимирович

Мать: Шелементьева Ольга Станиславовна

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