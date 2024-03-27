Манойло Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манойло Григорий Петрович

Место рождения

БАССР, Хайбуллинский р-н, с. Податское

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Манойло Петр Алексеевич

Мать: Манойло Наталья

БАССР, Хайбуллинский р-н, с. Податское
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3707471/
Смерть
?.06.1941
Белорусский фронт
Похороны
Неизвестно
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