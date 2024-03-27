Манойло Григорий Петрович
Место рожденияБАССР, Хайбуллинский р-н, с. Податское
Дата рождения1907
Дата смерти?.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Манойло Петр Алексеевич
Мать: Манойло Наталья
БАССР, Хайбуллинский р-н, с. Податское
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie3707471/
Смерть
?.06.1941
Белорусский фронт
Похороны
Неизвестно
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