Кепиев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Кепиев Парфентий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кепиев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Кепиева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно