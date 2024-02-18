Городнова Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГороднова Надежда Дмитриевна

Городнова Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1902 ст.

Муж: Городнов Никита Михайлович

Рождение ребёнка
08.01.1903 ст.

Дочь: Городнова Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Городнов Никита Михайлович

Рождение ребёнка
13.05.1904 ст.

Сын: Городнов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Городнов Никита Михайлович

Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.

Дочь: Городнова Любовь Никитична

Отец ребёнка: Городнов Никита Михайлович

Крестные: крестьянин Дмитрий Васильевич Городнов из села Нового-Крежима Кузнецкого уезда Саратовской губернии и крестьянская жена Надежда Афиногеновна Булыгина
Рождение ребёнка
31.03.1907 ст.

Сын: Городнов Иван Никитич

Отец ребёнка: Городнов Никита Михайлович

Крестные: с. Репьевка, крестьянин Дмитрий Васильевич Городнов и крестьянская девица Прасковья Сергеевна Селезнева
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.