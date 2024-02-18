Городнова Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1902 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1903 ст.
Дочь: Городнова Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Городнов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
13.05.1904 ст.
Отец ребёнка: Городнов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.
Дочь: Городнова Любовь Никитична
Отец ребёнка: Городнов Никита Михайлович
Крестные: крестьянин Дмитрий Васильевич Городнов из села Нового-Крежима Кузнецкого уезда Саратовской губернии и крестьянская жена Надежда Афиногеновна Булыгина
Рождение ребёнка
31.03.1907 ст.
Отец ребёнка: Городнов Никита Михайлович
Крестные: с. Репьевка, крестьянин Дмитрий Васильевич Городнов и крестьянская девица Прасковья Сергеевна Селезнева
Смерть
Неизвестно