Усов Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усов Семен Андронович

Мать: Ладыгина Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Усов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1983

Сын: Усов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Усова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
2003

Дочь: Усова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
2009

Сын: Усов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Усова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

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