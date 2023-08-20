Усов Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усов Семен Андронович
Рождение ребёнка
1978
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1983
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Усова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Усова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
2009
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Усова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна