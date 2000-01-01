(Осинкина) Ирина Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Осинкина) Ирина Титовна

(Осинкина) Ирина Титовна

avatar

Место рождения

(ранее Сарапульской дворцовой волости,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

16.04.1813

Дата смерти

24.09.1815

Пол

Женский

Отец

1789 г.р.

Мать

Между 1791 и 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1813

Отец: Осинкин Тит Никифорович

Мать: Осинкина Евдокия Михайловна

(ранее Сарапульской дворцовой волости,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
17.04.1813
Преображенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.09.1815
(ранее Сарапульской дворцовой волости,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close