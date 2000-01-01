(Осинкина) Ирина Титовна
Место рождения(ранее Сарапульской дворцовой волости,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения16.04.1813
Дата смерти24.09.1815
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1813
(ранее Сарапульской дворцовой волости,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
17.04.1813
Преображенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.09.1815
(ранее Сарапульской дворцовой волости,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)