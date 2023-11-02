Лихобабин Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихобабина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Лихобабина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихобабин Сергей Иванович
Мать ребёнка: Лихобабина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихобабина Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Лихобабина Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихобабина Зинаида
Смерть
Неизвестно