Ромащенко Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромащенко Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1948

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1948

Отец: Ромащенко Василий Григорьевич

Мать: Ромащенко Матрена

Бракосочетание
?.07.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2009

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