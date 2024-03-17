Ромащенко Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1948
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1948
Отец: Ромащенко Василий Григорьевич
Мать: Ромащенко Матрена
Бракосочетание
?.07.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2009