Федор Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1734 г.р.
Около 1738 г.р.
Около 1738 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Нестор Федоров

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Федор Федот Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Сидор Федоров

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно

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