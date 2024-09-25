Федор Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Нестор Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Федор Федот Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Сидор Федоров
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1760
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно