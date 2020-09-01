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Таркус Анна Викторовна
Таркус Анна Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.1980
Пол
Женский
Отец
Таркус Виктор Александрович
1934 г.р.
Мать
Лариса
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1980
Отец:
Таркус Виктор Александрович
Мать:
Лариса
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