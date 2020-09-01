Таркус Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таркус Анна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1980

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1980

Отец: Таркус Виктор Александрович

Мать: Лариса

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