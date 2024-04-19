Коровченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровченко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курбатова (Коровченко) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдакова (Коровченко) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Побединская (Коровченко) Раиса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровченко Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровченко Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1924

Дочь: Кириченко (Коровченко) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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