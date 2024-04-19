Коровченко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курбатова (Коровченко) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдакова (Коровченко) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Побединская (Коровченко) Раиса Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1924
Дочь: Кириченко (Коровченко) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно