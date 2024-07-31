Стародубцева (Королева) Мавра (Марфа) Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Королева) Мавра (Марфа) Захаровна

Место рождения

д. Ванино, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Матвей

Рождение ребёнка
1772

Сын: Стародубцев Максим С 1787 Г.

Отец ребёнка: Стародубцев Матвей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Стародубцев Иван

Отец ребёнка: Стародубцев Матвей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Стародубцев Захар

Отец ребёнка: Стародубцев Матвей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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