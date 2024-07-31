Стародубцева (Королева) Мавра (Марфа) Захаровна
Место рожденияд. Ванино, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Матвей
Рождение ребёнка
1772
Сын: Стародубцев Максим С 1787 Г.
Отец ребёнка: Стародубцев Матвей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Стародубцев Иван
Отец ребёнка: Стародубцев Матвей
Рождение ребёнка
1783
Сын: Стародубцев Захар
Отец ребёнка: Стародубцев Матвей
Смерть
Неизвестно