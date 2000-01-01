Перцевая Наталья Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Краев Валентин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Перцевой Василий (Васо) Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцевой Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Перцевой Василий (Васо) Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно