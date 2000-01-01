Перцевая Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцевая Наталья Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краев Валентин Иванович

Мать: Краева Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Перцевой Василий (Васо) Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцевой Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Перцевой Василий (Васо) Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перцевой Василий (Васо) Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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