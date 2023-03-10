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(Шохин) Ольга Григорьевна

Место рождения

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

18.08.1911

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шохин Григорий Самуилович

Мать: Шохин (Неизвестно) Жена Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Крещение
1900
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка
Смерть
18.08.1911
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".

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