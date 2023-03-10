(Шохин) Ольга Григорьевна
Место рожденияСамарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Дата рождения1900
Дата смерти18.08.1911
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Место жительства
Неизвестно
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Крещение
1900
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка
Смерть
18.08.1911
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".