Саенко Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1862

Муж: Саенко Матвей Стефанович

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
09.08.1863 ст.

Сын: Саенко Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович

Беседовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.

Дочь: Саенко Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
31.05.1867 ст.

Дочь: Саенко Феодосия Матвеевна

Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.08.1871 ст.

Сын: Саенко Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
11.03.1873 ст.

Сын: Саенко Никита Матвеевич

Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Саенко Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Саенко Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович

Гриневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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