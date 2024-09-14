Саенко Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
09.08.1863 ст.
Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович
Беседовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.
Дочь: Саенко Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович
Рождение ребёнка
31.05.1867 ст.
Дочь: Саенко Феодосия Матвеевна
Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович
Рождение ребёнка
17.08.1871 ст.
Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович
Рождение ребёнка
11.03.1873 ст.
Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Саенко Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Саенко Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Саенко Матвей Стефанович
Смерть
Неизвестно