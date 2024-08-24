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Карпенко Анатолий Андреевич

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

Около 20.?.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.?.1956

Отец: Карпенко Андрей Яковлевич

Мать: Карпенко (Биктеева) Марьям Усмановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко (Мерзлякова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 23.12.1978

Сын: Карпенко Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Карпенко (Мерзлякова) Татьяна Алексеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1980

Сын: Карпенко Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Карпенко (Мерзлякова) Татьяна Алексеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.04.1986

Сын: Карпенко Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Карпенко (Мерзлякова) Татьяна Алексеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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