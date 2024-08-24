Карпенко Анатолий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.?.1956
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.?.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 23.12.1978
Сын: Карпенко Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Карпенко (Мерзлякова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
22.04.1980
Сын: Карпенко Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Карпенко (Мерзлякова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.04.1986
Сын: Карпенко Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Карпенко (Мерзлякова) Татьяна Алексеевна