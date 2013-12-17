Черабаев Николай Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черабаев Николай Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1940

Дата смерти

17.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1965

Сын: Черабаев Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Антипова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
17.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипова Анна Максимовна

Смерть
17.12.2013
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