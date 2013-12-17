Черабаев Николай Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1940
Дата смерти17.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1965
Сын: Черабаев Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Антипова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
17.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антипова Анна Максимовна
Смерть
17.12.2013